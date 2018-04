"A partir de ce jeudi nous aurons un temps sec avec des éclaircies et à partir de vendredi, le temps sera printanier et ensoleillé", a déclaré Frank Deboosere, le Mr Météo de la VRT. "Samedi, nous pourrions avoir des températures de 20 degrés pour la première fois cette année".

Ce week-end et la première partie de la semaine prochaine, le temps restera variable avec de la pluie et des averses mais les températures vont bientôt remonter. Si ce dimanche les maximas sont encore compris entre 7 et 9 degrés, à partir de lundi on devrait atteindre 14 degrés.

"A partir de jeudi, les prévisions sont meilleures" annonce l'IRM. Jeudi et vendredi seront ensoleillés avec quelques nuages d’altitude. Jeudi le mercure oscillera entre 11 et 12 degrés mais vendredi les températures pourront grimper jusqu’à 18 voire 19 degrés. Et samedi il fera très doux également avec peut-être des températures de 20 degrés, ce serait une première cette année.