"Des spécialistes ont regardé les images et y ont vu un animal aux longues pattes et aux petites oreilles, une queue assez discrète et une manière très souple de se déplacer" a déclaré Marie-Laure Vanwanseele de Natuur en Bos.

Ces images et l’emplacement amènent à conclure qu’il est plus que probable qu’il s’agit bien de la louve Naya. Elle reste donc dans la même zone.

Naya se déplace depuis le mois de janvier dans la région de Leopoldsburg dans le Limbourg. Elle se nourrit principalement de cervidés, de sanglier et de petites mammifères. A présent, elle a été immortalisée pour la première fois par des caméras. Selon les experts elle pourrait s’installer de manière permanente dans notre pays.