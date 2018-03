Un récent reportage "Pano" de la VRT a révélé que la pollution aux abords de certaines écoles à Bruxelles ou en Flandre est nettement plus importante que l’on ne pourrait le soupçonner. D’après l’organisation Greenpeace et les groupes d’action anversois Ademloos et Straten-generaal, le gouvernement flamand ne prend pas la chose suffisamment au sérieux. C’est la raison pour laquelle ils citent les autorités flamandes à comparaitre.

"La pollution de l’air est encore très présente en Flandre actuellement. En de nombreux endroits, elle dépasse la législation européenne. C’est le devoir du gouvernement flamand d’y faire rapidement quelque chose", indique Joeri Thijs de Greenpeace