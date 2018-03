D'après quatre rapports de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), publiés vendredi, la biodiversité - soit l'indispensable variété des formes de vie sur la planète - se dégrade dans chaque région du monde. Selon les plus de 500 experts qui ont participé à la rédaction de ces rapports, la Terre est confrontée à une "extinction massive" d'espèces, la première depuis la disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années et la sixième en 500 millions d'années.

"La perte de biodiversité est causée par un certain nombre de facteurs interconnectés tels que l'intensification de notre agriculture, le changement climatique, le développement urbain, la surexploitation et l'utilisation non durable des ressources naturelles, la pollution de l'air, des terres et des eaux, le nombre croissant des espèces invasives et leur impact, entre autres. La plupart de ces problématiques doivent être traitées mondialement, mais aussi aux niveaux national, régional et local", soulignent les scientifiques belges.