Les Belges sont les troisièmes plus gros consommateurs d'antibiotiques. Dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seuls les Grecs et les Français en consomment davantage.

D’après la Mutualité socialiste, plus de 40% des affiliés ont reçu au moins une prescription pour l'année 2015-2016. Par ailleurs, un quart des affiliés interrogés pense encore que les antibiotiques sont efficaces contre les virus. Un sur huit demande lui-même à son médecin de lui prescrire ce type de médicaments, et dans 85% des cas le médecin répond favorablement à cette demande.