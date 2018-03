Cette année, un nombre record d’organisations et d’institutions de soins ouvrent leurs portes aux visiteurs, soit plus de 250 au total. Il s’agit d’hôpitaux, d’organisations qui procurent des soins à domicile, de maisons de repos et de soins, de centres publics d’aide sociale, d’organisations qui aident les personnes souffrant d’un handicap, de centres de revalidation, et d’institutions qui donnent des formations dans le domaine des soins de santé.