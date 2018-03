A.Fr. (avec Belga) L’Institut flamand pour la mer et plusieurs autres organisations environnementales (Eos, Natuurpunt et Kusterfgoed) organisent ce samedi 17 mars une grande journée de recensement des coquillages au littoral. Les participants amateurs et professionnels sont partis à la recherche de bancs de coquillages sur les plages des dix communes côtières de Belgique, dans le but d'établir une cartographie de leur présence sur le littoral.