Alors que le scandale autour de l’entreprise de découpe de viande Veviba, à Bastogne, fait toujours des remous, il apparait maintenant aussi que le nombre de vétérinaires indépendants qui acceptent de faire encore des contrôles dans des entreprises de viande pour le compte de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) est en baisse. Les vétérinaires se plaignent notamment de ne gagner que 44 euros brut par heure lors des contrôles.

"L'indemnité pour des personnes qui jouent un rôle crucial dans le contrôle de notre alimentation est tout simplement inadéquate", déplore Ludo Muls (photo), secrétaire de la Fédération de vétérinaires flamande IVDB, qui représente près de 900 indépendants. "Les inspections dans les entreprises de viande se produisent à des heures variables, pendant la journée, la nuit ou le week-end", explique-t-il. "Et tout cela à un seul et même tarif. Des heures supplémentaires dues à de la paperasserie? Des kilomètres en plus à prendre en charge? Dommage, car cela n'est pas remboursé. C'est à cause de cela que les jeunes collègues n'acceptent plus de réaliser ce genre d'inspections. Tôt ou tard, l'Afsca sera confrontée à un vide et la qualité des contrôles en souffrira alors indubitablement."