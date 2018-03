A.Fr. (avec Belga) Dans le cadre du programme européen lancé en août 2017 et visant à aider les enfants à consommer des produits sains, la Belgique recevra environ cinq millions d’euros de la Commission européenne pour permettre aux écoles du pays d’acheter des fruits, des légumes et du lait au cours des prochaines années. L'Europe consacre chaque année 150 millions d'euros à la distribution de légumes et de fruits dans les écoles et 100 millions supplémentaires pour du lait et d'autres produits laitiers.