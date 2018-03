Son pelage est très proche de celui du loup, avec des teintes pouvant aller du jaune pâle au fauve en passant par le gris, le chacal doré mais il est plus petit que le loup et un peu plus gros qu’un renard mais ne s’attaque pas au mouton qui sont trop grand pour lui. C’est un animal opportuniste au régime alimentaire varié, il pourrait éventuellement s’attaquer à un agneau isolé.

Cela dit, la chance d’un rencontrer un chacal est très mince. Il y a dix ans on ne pensait plus revoir de loup dans nos régions or en deux mois nous en avons aperçu deux. La même chose pourrait arriver avec le chacal.

Ceux qui pensent avoir aperçu un chacal peuvent le signaler via le site internet welkomwolf.be