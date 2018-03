"Même si les prix n'ont pas baissé de manière significative et qu'il n'y a plus de soutien" à l’installation des panneaux photovoltaïques "via les certificats verts, nous constatons une nette reprise" du nombre d’installations de panneaux, commente le ministre Bart Tommelein (photo).

"En 2017, nous avons connu pour la première fois un pic de 40.000 installations, qui n'avait plus été atteint depuis 2012", précise le ministre ostendais.