"Le fait que les entretiens avec un psychologue ou un assistant social soient entièrement remboursés par l’assurance maladie réduit le seuil d’accès", estime la sexologue Els Elaut de l’hôpital universitaire de Gand. "Nous pouvons nous adapter plus rapidement aux besoins des personnes transgenres et nous leur donnons plus rapidement accès à un trajet multidisciplinaire. L’UZ Gand est au sommet international du point de vue des soins et de la recherche. Mais nous voulons rester accessibles à tous. C’est aussi à cela que sert la convention".

La ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Maggie De Block (photo), est ravie que la convention ait été pleinement utilisée dès le début de son existence. "Depuis longtemps il était clair que les personnes transgenres devaient attendre bien trop longtemps le premier contact professionnel et une aide adaptée. Les chiffres l’ont confirmé", déclarait la ministre ce lundi, lors d’une visite à l’équipe chargée des soins aux personnes transgenres à l’hôpital universitaire de Gand.