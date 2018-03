A.Fr. Le gouvernement flamand va consacrer cette année encore 1,5 milliard d’euros à la mobilité. Grâce à ce montant record, les autorités veulent contrecarrer les embouteillages qui ne cessent de prendre de l’ampleur. L’an dernier, la Flandre a été encore un peu plus paralysée (+6%) par les bouchons qu’en 2016. Avant tout sur les autoroutes, où les files deviennent de plus en plus longues.