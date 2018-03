A.Fr. L’alerte décrétée par l'Institut royal de météorologie est passée de jaune à orange, ce vendredi midi - et jusqu'à samedi matin - en raison des risques de verglas. Elle s'applique à l’ensemble du pays. Automobilistes et usagers de la route doivent faire attention au verglas, sur les routes et trottoirs. L'IRM prévoit des chutes de neige sur la Belgique, qui pourront virer à de la pluie verglaçante sur l’ouest et le sud-ouest. La couche de neige pourrait atteindre entre 1 centimètre au nord-est du pays et 5 centimètres ailleurs. Entretemps, le froid persistant a engendré un pic de consommation de gaz ces derniers jours en Belgique.