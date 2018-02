"Il s’agit principalement de neige qui s’est formée de façon inattendue au-dessus des bassins industriels de l’Allemagne de l’ouest", a expliqué David Dehenauw, de l’Institut royal de Météorologie (IRM) à la rédaction de la VRT. "Cette neige n’était pas visible ce matin sur les cartes météo. A présent, nous pouvons les voir sur le radar, notamment au sud du Limbourg. Elle se dirige à présent vers la Wallonie".

La neige industrielle est le résultat de processus à petite échelle lors desquels de la neige se cristallise à partir d’air humide, provenant de bassins industriels. "Lors de journées hivernales dépourvues de vent, et d’une situation d’inversion (dans laquelle une couche d’air chaud s’installe au-dessus d’une couche d’air froid), une brume peut se former. Dans les zones industrielles, cette brume se fixe sur les condensations des centrales à vapeur et autres usines. Cela forme alors des cellules de gel, et des cristaux de neige sont créés. Cela peut alors engendrer des chutes de neige", précise David Dehenauw.

Les flocons industriels ressemblent à de la vraie neige, mais leur origine est donc toute autre. Le phénomène n’est que temporaire et très local. Il peut toutefois mener à la formation de verglas, prévient le météorologue.