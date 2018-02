A.Fr. (avec Belga) L’arrivée annoncée du parc de vacances Terhills Resort, un projet de 250 villas le long d’une rivière dans les bois réalisé en collaboration avec Centerparcs et la Société limbourgeoise d’investissement (LRM) mettrait en péril les promenades avec "le plus beau panorama du Limbourg" (photo) dans le Parc national de la Haute Campine à Eisden-Lanklaar. En cause, les plans actuels de construction du village de vacances, qui feraient disparaître deux des quatre randonnées existantes.