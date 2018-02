Le tracé de ce futur tram suivra au plus près l’autoroute A12. Entre Willebroek et Londerzeel, le tram roulera à l'est de l'autoroute. A Londerzeel, le tracé traversera la A12 pour suivre la ligne ferroviaire Mechelen-Gand.

Et arrivé en région bruxelloise, le tram se connectera aux lignes 3 et 7 du réseau bruxellois de la STIB, de manière à rallier Bruxelles-Nord. Les arrêts à Londerzeel, Meise, Wolvertem et le terminus, près du Fort de Breendonk à Willebroek, disposeront d'un parking pour accueillir les voitures des navetteurs.