A.Fr. (avec Belga) Le cabinet d'audit et de conseil Deloitte a dévoilé jeudi les résultats bruxellois de son nouvel Global City Mobility Index - un indicateur mondial de la mobilité urbaine qui compare 18 villes sur base de différents critères comme la qualité de l'air, l'étendue des réseaux de transports en commun et les stratégies pour le futur. Il ressort que le plus gros problème de mobilité pour Bruxelles sont les files aux heures de pointe, tant sur le Ring qu’au centre de la ville. L’analyse révèle également que seulement 6% des trajets à Bruxelles se font à pied ou à vélo et qu'un Bruxellois perd plus d'une semaine de travail (41 heures) par an dans les embouteillages.