VRT

A.Fr. (avec Belga) Plusieurs chercheurs belges et européens prennent le large ce mercredi pour recenser la biodiversité marine et la présence de plastique dans l'Océan Austral, qui borde l'Antarctique. "Le constat de pollution au plastique y est très récent, et nous manquons cruellement de données fiables", indique Bruno Danis, chercheur au Laboratoire de Biologie marine de l'ULB, qui mènera l'expédition.