Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Une personne qui veut s'enregistrer comme donneur d'organes doit actuellement se rendre au service population de sa commune mais, à terme, cela pourrait être également possible via son médecin traitant et via internet (eID). Une proposition de loi en ce sens, soutenue par la majorité, sera discutée ce mardi, en Commission Santé. Actuellement 1.200 personnes sont en attente d’un donneur compatible pour une transplantation d’un foie, d’un cœur ou d’un poumon.