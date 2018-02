Cela peut sembler étrange mais d’après le Dr Van Nieuwenhove, nous traitons les patients atteint d’un cancer du côlon de "manière très agressive". Il veut dire par là qu'un patient cancéreux n'est pas facilement abandonné par son médecin.

"Il faut savoir que de nombreux patients atteints d'un cancer colorectal finiront par développer des métastases, et donc leur avenir dépendra de la façon dont chaque pays établit des lignes directrices et de l'agressivité dont on fait preuve face au cancer. Par exemple, si on ne dit pas à l'avance qu'il n'est pas rentable de poursuivre le traitement mais que l’on poursuit ce traitement, bien sûr toujours en concertation avec les patients".

L’étude publiée le 30 janvier dernier dans la revue Lancet, nommée Concord-3, a analysé les évolutions des taux de survie liés à 18 cancers, dans 71 pays (soit les deux tiers de la population mondiale), entre 2000 et 2014.

Au total, l’étude a concerné 37,5 millions de malades ayant eu un diagnostic de cancer pendant cette période. Il en résulte que les taux de survie liés aux cancers augmentent globalement dans le monde, - même pour les tumeurs ayant les pronostics les plus sévères. Cependant ces progressions restent très inégales en fonction des pays.

Et l’on peut dire que la Belgique se distingue dans cette étude. "Notre pays possède d'excellents centres de référence pour le traitement du cancer et tout le monde peut s'y rendre. Il est également pratique que tout soit si proche en Belgique, même pour un hôpital très réputé, il n'est jamais nécessaire de faire de longs trajets en voiture. L’étude de Lancet montre que nous devons continuer à investir dans le savoir et la technologie" ajoute encore Yves Van Nieuwenhove.