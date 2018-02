La bilharziose, également appelée schistosomiase, est une maladie tropicale causée par un ver qui parasite les intestins et les voies urinaires. La contamination se déroule dans des lacs et des rivières qui contiennent des escargots d'eau douce, vecteurs du ver parasite. La maladie touche plus de 200 millions de personnes, principalement des enfants en Afrique subsaharienne, et cause plus de 1.000 décès par an, détaillent les chercheurs des trois institutions belges.