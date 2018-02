Aujourd'hui, les Belges mangent moins de 250 grammes de viande de lapin par an, alors qu'il y a quinze ans c'était plus du double, c’est la raison pour laquelle le VLAM a décidé de lancer la "Semaine du Lapin" une campagne destinée à convaincre les ménages de remplacer de temps en temps le poulet ou le bœuf par de la viande de lapin.

S'il y a trente ans il y avait encore une centaine d'éleveurs de lapin en Belgique, aujourd'hui il en reste à peine 25. Et la plupart n'ont pas de successeur.

Le VLAM veut surtout cibler les jeunes ménages. Plus de 80% de la viande de lapin est achetée par des personnes de plus de 50 ans. Les jeunes et les personnes seules n'en achètent pas du tout.

Les jeunes considèrent le lapin comme un animal de compagnie et pas comme un aliment. "Pourtant au 19e siècle et au début du 20e siècle le lapin était aussi considéré comme tel, et pourtant on le mangeait", a expliqué l’historien de la gastronomie Peter Scholliers dans l’émission "De Wereld vandaag" (VRT).

"C'était bon marché et c'était souvent la seule viande que l'on pouvait se payer durant une semaine ou un mois".

Mais les lapins d'antan ne sont pas ceux d'aujourd'hui. "Les lapins d’élevage de jadis étaient gros et lourds, alors qu’aujourd’hui ils sont mignons et considérés comme des animaux en peluche. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi nous mangeons moins de lapin aujourd’hui".