D’après Maggie De Block, les patients devraient être remboursés automatiquement dans un délai de 2 à 3 jours. Les mutuelles se sont préparées ces derniers mois et ne s'attendent pas à rencontrer des problèmes. Les généralistes seraient également satisfaits de cette évolution, même si tous ne seront pas prêts pour le 6 février, certains ne disposant pas encore du logiciel adéquat.

L’association flamande des généralistes, Domus Medica, estime que dans un premier temps seuls 10% des généralistes passeront à l’attestation électronique. "Mais si les systèmes électroniques fonctionnent bien, beaucoup d’autres médecins leur emboiteront le pas", indique le directeur Stijn Vanholle. "Nous sommes favorables à cette mesure. Elle permet d’épargner beaucoup de papier administratif".

Quatre parties sont impliquées dans ce changement, et doivent chacune adapter leur système informatique. Il s’agit des généralistes d’une part, des mutuelles, des fournisseurs de technologies et du gouvernement, via le canal E-health. Ce dernier est utilisé pour toutes les adaptations électroniques dans les soins de santé.