Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Une semaine avant le coup d’envoi de la campagne "Tournée Minérale", plus de 62.000 personnes se sont déjà inscrites sur le site internet. L’initiative vient de la Fondation contre le cancer, la Druglijn et le Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) (centre flamand d’expertise sur l’alcool et les autres drogues). "Tournée Minérale" en est à sa deuxième édition