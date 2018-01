C’est bien connu : les poux s’en prennent traditionnellement aux écoles maternelles et primaires. Mais depuis un certain temps déjà, le fléau touche de plus en plus de classes du secondaire. La raison est simple : nos ados adorent les selfies. Et pour réaliser ces autoportraits, ils ont tendance à coller leurs têtes l’une contre l’autre. Le temps d’un cliché, la petite bête en profite pour passer dans la chevelure voisine.

Mieux vaut donc conseiller à votre progéniture d’éviter de frotter sa tête à celle de leurs amis, malgré tout l’amour qu’ils peuvent leur porter. Parallèlement il est toujours efficace de vérifier de temps à autres les cheveux de vos enfants, qu’ils soient petits ou grands !

En attendant, nous vous proposons ci-dessous quelques légendes et vérités sur cette bestiole tant détestée. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les petits poux !