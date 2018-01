La décision de la commission médicale a eu d’importantes répercussions financières pour la patiente. Tinneke Van de Velde, aujourd’hui âgée de 39 ans, doit se contenter d’une retraite de 378 euros, et d’une allocation d’invalidité de 311 euros, soit un montant total d’à peine 689 euros par mois.

Pour la patiente, cette situation est d’autant plus difficile, sachant qu’elle a envie de travailler, et se sent apte à le faire, mais qu’elle n’en a tout simplement plus le droit.



D’après l’association flamande Kom Op Tegen Kanker, la jeune femme n’est pas la seule à être dans ce cas. De nombreux patients cancéreux qui se sentent encore bien, veulent travailler, mais en sont empêchés par la loi. En témoignant, Tinneke Van de Velde espère faire bouger les choses pour toutes les personnes concernées.