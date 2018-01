A.Fr. Une vaste enquête menée par la Société publique flamande pour les déchets (Ovam) révèle qu’en 2015 les autorités locales flamandes ont ramassé un total de 17.739 tonnes de déchets abandonnés dans la nature - soit 2,77 kilos par habitant. Ajoutés à cela les dépôts clandestins enlevés par les intercommunales et d’autres sociétés (Agence des routes et de la circulation, De Lijn, Voies d’eau et Canal de mer), cela fait un total de 20.426 tonnes, ou 3,19 kilos de détritus sauvages par citoyen. Il s’agit avant tout de mégots de cigarettes et d’emballages de boissons.