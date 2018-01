A.Fr. (avec Belga) Les parcs gérés par la Ville de Bruxelles et Bruxelles Environnement sont fermés au public depuis ce lundi midi, et jusqu’à mardi matin. L’Institut royal de Météorologie (IRM) prévoit en effet des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 85 km/heure et a lancé une alerte jaune sur l'ensemble de la Belgique. Il est vivement conseillé d’éviter de circuler dans les espaces verts, et plus particulièrement à proximité d’arbres.