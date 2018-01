En Belgique, les consommateurs peuvent être tranquilles, assure l'Afsca dimanche. "Nous n'avons pas été contactés par les autorités françaises, ce qui aurait été le cas si un problème se présentait. De plus, tous les distributeurs belges potentiellement concernés ont été contactés et ils ont confirmé ne pas avoir commercialisé le produit", précise un porte-parole.

Cela n'a dès lors concerné que les pharmacies et un rappel de produits avait été diffusé. "Ce qui devait être fait l'a été. Ce qui est vendu à l'heure actuelle en Belgique est sûr", conclut-il. L'Agence indique également qu'elle a testé en trois ans 1.000 échantillons sur l'ensemble du marché belge, en partenariat avec l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), et qu'aucune trace de salmonelle n'a été détectée.

L'Afsca conseille également aux Belges qui traversent habituellement la frontière française pour faire des achats de consulter le site du ministère français de la Santé.