La Statiegeldalliantie regroupe une centaine d’organisations et d’entreprises en Flandre et aux Pays-Bas. Elle estime que le fait de consigner les canettes et les bouteilles en plastique serait une solution au problème des détritus qui coûtent plus de 100 millions d’euros par an aux communes flamandes.

Si les gens pouvaient échanger leurs canettes vides et les bouteilles en PET contre de l’argent, celles-ci ne finiraient pas dans la rue. Toutefois, la somme récupérée pour la consigne devra d’abord être payée lors de l’achat.

Aux Pays-Bas, une vingtaine de villes et communes ont déjà rejoint la Statiegeldalliante parmi lesquelles Amsterdam, Breda et Utrecht.

A présent 7 villes flamands vont s’y ajouter : Halen, Hamont-Achel et Hasselt dans la province du Limbourg, Haacht dans le Brabant flamand, Laakdal et Zoersel à Anvers et Tielt en Flandre occidentale.

12 organisations vont aussi rejoindre l’alliance parmi lesquelles l’organisation de défense des consommateurs Test-Achats.

Tom Zoete, le porte-parole de l’alliance se réjouit des nouveaux venus. Il espère que d'autres villes et communes flamandes suivront leur exemple. "Les canettes et les bouteilles en PET sont souvent achetées lorsque les gens voyagent", a-t-il déclaré dans "De ochtend" (VRT) . "C'est aussi pour cela que nous les trouvons sur les bords des routes. A la maison, les gens pourraient les jeter dans le sac bleu de PMC. Mais quand ils sont en route, ils ne les ont pas sous la main".

La ministre flamande de l'Environnement et de la Nature Joke Schauvliege (CD&V) s'est déjà prononcée à plusieurs reprises au Parlement flamand en faveur du système des consignes. La Statiegeldalliante espère que les autres partis au pouvoir, N-VA et Open VLD, la soutiendront.