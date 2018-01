Kruidvat affirme être "le premier grand distributeur en Europe à prendre cette importante décision". Concrètement, l'arrêt des ventes se fera de manière progressive: Kruidvat s'est fixé pour but d’enlever les produits de tabac de plus de deux tiers de ses magasins en moins d'un an, les autres magasins leur emboîteront le pas en 2019.

En outre, dès leur ouverture ou réouverture, les nouveaux magasins et les établissements rénovés ne vendront plus de produits de tabac. D'ici fin 2019, on ne trouvera donc plus de tabac dans les quelque 250 magasins Kruidvat en Belgique et dans les 930 magasins de l'enseigne aux Pays-Bas.