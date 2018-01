"Une partie de l'armature du béton" du bunker en question "est désormais visible", précise l'agence. "Ces dégâts ont pour conséquence que les conditions fixées à la conception du bunker pour résister à un accident externe ne sont plus remplies." Des réparations ont donc été entamées, et la cause des dégradations est connue, il s'agit de "l'exposition du béton à la vapeur".

Mais l'AFCN adresse au passage un avertissement à Electrabel. "La dégradation du béton doit être prise en charge par l'exploitant, qui doit mener suffisamment de contrôles dans les locaux concernés et mener, si nécessaire, des travaux de rénovation/réparation. Cela n'a pas été suffisamment fait, ce qui explique que la dégradation du béton a évolué à ce point", constate l'Agence fédérale.

Le béton serait à un niveau acceptable pour les autres réacteurs.