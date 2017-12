Les files sont également de plus en plus longues durant les heures creuses, en raison d'un déplacement des périodes de conduite, de plus en plus d'automobilistes désirant éviter les moments les plus congestionnés. Une plus grande flexibilité dans les horaires des travailleurs s'accompagne également d'une plus grande occupation des routes lors de périodes traditionnellement plus calmes.

D’après Hajo Beeckman (photo), expert en circulation routière à la VRT, les temps de voyage s’allongent effectivement aussi progressivement pendant les heures creuses autour de villes telles qu’Anvers et Bruxelles, qui connaissent depuis des années des embouteillages structurels. "C’est dû notamment au trafic pour les activités de temps libre", estime Beeckman.

"La pluie et la neige ont un impact important sur les embouteillages, mais les temps de parcours augmentent également à d'autres moments", conclut Touring Mobilis.