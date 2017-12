Le dernier Noël blanc que nous avons connu remonte à 2010, avec un tapis neigeux de 16 cm mesuré à Uccle. En 2099 nous avions bénéficié d’une couche de neige de 3 cm. Avant cela nous avions eu 1,5 cm en 1986 et jusqu’à 17 cm en 1967. Depuis 1901, l’IRM a comptabilisé 11 Noëls blancs, 9 au 20ème siècle et 2 au 21ème siècle.

Les critères pour déterminer s’il s’agit bien d’un Noël blanc sont clairs : "Le 25 décembre, une mesure est effectuée à Uccle à 8 heures du matin. S'il y a, au moins, 1 cm de neige, sous la forme d'un tapis blanc complètement fermé, alors on peut parler d’un Noël blanc", explique Deboosere.

"S’il y a de la neige la veille de Noël, mais qu’elle fond le matin du jour de Noël: pas de Noël blanc. Et s’il commence à neiger le jour de Noël en cours de la journée : pas de Noël blanc non plus".

Ceux qui se promènent à l’extérieur en ce jour de Noël auront remarqué qu’il ne fait pas du tout froid. "Les températures moyennes en cette période de l’année sont d’environ 6 degrés, mais il arrive de plus en plus souvent que nous passions la Noël sous des températures qui font plus penser au printemps" ajoute Frank De Boosere.

"Ainsi l’année dernière on avait mesuré 13,5 degrés à Uccle le 25 décembre et même 14 degrés en 1997, cette douceur n’est donc pas exceptionnelle".

Ces températures relativement douces n'augmentent évidemment pas les chances d'avoir un Noël blanc. "À plus long terme, le nombre moyen de jours de neige diminue : au siècle dernier, il y en avait encore 28, ce siècle en comptait environ 18. La chance d'avoir un Noël blanc est donc en train de fondre progressivement. Mais attention: un Noël vert ne prédit rien sur la probabilité de neige pour le reste de l'hiver.