Les élèves et les enseignants peuvent ainsi utiliser les tapis roulants pendant les heures de cours. "Nous devons être la première école qui introduit des tapis roulants de marche de façon définitive", commentait Piet Van Vaerenbergh, coordinateur sportif de l’école secondaire. Les dix machines, qui ne permettent pas de marcher plus vite que 6 km/heure, seront à l’avenir réparties dans cinq locaux.

Deux élèves à la fois de chaque classe pourront ainsi suivre les cours tout en marchant. "Nous n’allons bien entendu forcer personne à utiliser le tapis roulant. Ceux qui sont volontaires pourront par contre essayer. Mais plus de deux tapis roulants par classe feraient trop de bruit dans les classes".

"Faire du sport donne des idées plus claires", estime la directrice Lieve de Smet. "Le cerveau remet tout en ordre et donne ainsi l’impression de voir les choses plus clairement. L’activité du cerveau est stimulée et la santé physique s’améliore. Nous n’y voyons que des avantages", précise Piet Van Vaerenbergh.

Le projet sera lancé concrètement au retour des vacances de Noël.