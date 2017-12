Le traitement des déchets commence à provoquer de gigantesques problèmes environnementaux pour Hong Kong et ses 7 millions d’habitants. Les décharges atteignent leur capacité maximale, les déchets commencent à pourrir et à fermenter, ce qui entraîne la production de méthane ainsi que d’autres gaz à effets de serre beaucoup plus dangereux que le CO2.