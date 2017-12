Ces dernières heures, la zone de secours du Brabant flamand a reçu 130 appels en rapport à des inondations. Il s'agissait surtout de rues inondées.A Londerzeel, certaines rues sont fermées à la circulation et des sacs de sable ont été distribués.

Ailleurs, en province d'Anvers le Petite Nète est sortie de son lit à Groobbendonk et à Kasterlee le niveau des rivières est préoccupant.

A Oosterzele, en Flandre orientale, plusieurs rues sont inondées. On s'attend aussi à des problèmes dans la vallée de la Dendre, les affluents y charient en effet beaucoup d'eau. Dans les environs de Gand, enfin, le niveau d'eau de la Lys est assez haut.

En Flandre occidentale, les problèmes les plus importants sont situés près de Bruges et de Roulers. Des rues sont inondées et les pompiers distribuent aussi des sacs de sable aux riverains.

Le niveau de la Mandel à Izegem et du Heule à Ledegem sont critiques et ce niveau pourrait encore monter dans les prochaines heures. Une ferme et un bâtiment industriel sont menacés.

Enfin, en province du Limbourg, quelques rues ont été inondées à Genk-Houthalen.