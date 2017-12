Ces derniers jours, des députés N-VA à la Chambre et au parlement flamand ont remis en cause l'échéance de 2025 pour éteindre l'ensemble des réacteurs nucléaires, menaçant même de bloquer le projet de Pacte énergétique via les gouvernements fédéral et flamand. Les ministres Marie-Christine Marghem (Fédéral) et Jean-Luc Crucke (Wallonie) avaient toutefois laissé entendre qu'ils s'en tiendraient à la loi de sortie du nucléaire.

"L'accord correspond à ce que nous avons dit dès le début", s'est contenté de maintenir le ministre Crucke (photo archives). "On est dans un projet qui réunit les quatre ministres, j'espère que les quatre gouvernements nous donneront leur accord sur le texte. Je ne suis pas la N-VA, et je n'ai entendu que quelques membres de la N-VA. La réponse que j'attends maintenant est celle des gouvernements", a ajouté le ministre Crucke.