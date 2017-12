Dans la région de l'Audenarde, de Grammont et de Renaix, les bus circulaient difficilement dans le centre et dans certains villages, les bus ont circulé plutôt sur les routes régionales pour des raisons de sécurité.

La circulation était ralentie sur les petites routes mais aussi sur les autoroutes où la bande de gauche était difficilement praticable.

Il y a eu des problèmes aussi en direction d’Anvers. Certaines routes régionales étaient impraticables. Selon Hajo Beeckman, de la rédaction trafic routier de la VRT, "les problèmes sur la N1 et la N11 ont été causés par des entrées fermées où des travaux de déneigement étaient en cours".

"Dans le centre du pays, on n’a pas connu de problèmes particuliers", note encore Hajo Beeckman, si ce n’est de la pluie et de la neige fondante. "C’était un mélange de pluie et de quelques averses hivernales".

Sur les petites routes et surtout à l’ouest du pays la prudence reste de mise. "Il y a encore souvent une couche de neige ou de glace", ajoute Beeckman. Les conseils classiques restent d’application : avoir une conduite défensive et être attentifs aux piétons et aux cyclistes qui ont de grandes difficultés pour se déplacer.

A l’exception de la région côtière, c’est le code jaune qui est d’application, en Flandre, à cause de la neige. Mais à partir de mardi soir les températures vont à nouveau baisser en dessous de zéro et cela risque à nouveau de créer des plaques de glace.