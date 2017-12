A.Fr. (avec Belga) Alors que l’Institut royal de météorologie (IRM) décrétait à nouveau le code orange sur les routes à partir de 8h du matin (9h pour les provinces d’Anvers et du Limbourg), les chutes de neige ont été généralisées sur le pays. Vers 11h, on recensait près de 1.300 km de ralentissements. Les routes étaient surtout encombrées en Flandre et à Bruxelles. Des sorties et entrées d’autoroutes ont été fermées, tout comme les tunnels bruxellois. La neige perturbe aussi le réseau de la Stib dans la capitale. L’Agence flamande des routes et de la circulation conseille de reporter tout déplacement, si possible. D'autant plus que l'heure de pointe du soir s'annonce chaotique sur les routes. A Brussels Airport, de nombreux vols sont anulés ou retardés.