L'alerte orange prévoit un verglas au sol généralisé, qui pourrait rendre le trafic très pénible et très dangereux. Il est dès lors vivement conseillé de retarder ses déplacements et de faire preuve de prudence et de patience. Dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg, cette phase sera ensuite suivie d'une période dite jaune avec du verglas au sol, qui peut notamment ralentir et rendre dangereux le trafic routier.

Dans les provinces flamandes, la prudence est aussi de mise, surtout en Flandre occidentale. Il y aurait moins de verglas dans le Limbourg et en province anversoise.

L'IRM invite donc les usagers à garder des distances de freinage suffisantes et à modérer leur vitesse. Par ailleurs, une profonde dépression de tempête passera ce dimanche sur le sud des Iles Britanniques et le sud de la Mer du Nord. Le vent se renforcera sensiblement l'après-midi. Les rafales de vent pourront atteindre 95 km/h au littoral du pays et 85 km/h dans les autres régions.