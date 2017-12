A.Fr. Si l’on en croit la quatrième enquête nationale sur le climat publiée ce samedi par le service public fédéral Environnement, et relayée par plusieurs quotidiens, les Belges sont davantage inquiets pour l’environnement que préoccupés par le terrorisme, la santé et la pauvreté. Ils réclament d’ailleurs de plus en plus nombreux que les autorités s’attaquent d’urgence au problème du changement climatique.