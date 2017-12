Mais les députés N-VA Bert Wollants et Andries Gryffroy poussent la logique plus loin, rapportent les médias du groupe Mediahuis. Si les ministres de l'énergie formulent une proposition à ce sujet, les nationalistes au sein des gouvernements flamand et fédéral se positionneront contre le pacte énergétique, laissent-ils entendre.

Ils estiment en effet qu’il "n’est pas réaliste" de planifier une sortie totale du nucléaire en 2025 parce que les sources d’énergie renouvelable ne sont pas présentes en nombre suffisant que pour pouvoir maintenir le coût de l’énergie à un prix raisonnable en Belgique.

La N-VA propose donc une phase intermédiaire pendant laquelle les plus jeunes réacteurs du pays - Doel 4 et Tihange 3 - seraient maintenus plus longtemps en activité. Le parti chapeauté par Bart De Wever reconnait que leur point de vue rendra très difficile la conclusion d’un Pacte énergétique d’ici la fin de cette année.