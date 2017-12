Les entreprises énergétiques et l’industrie sont beaucoup plus propres que les années précédentes. Elles économisent aussi plus d’énergie qu’avant. En outre, elles utilisent des combustibles moins polluants comme du gaz naturel et du mazout à faible teneur en soufre.

Du côté des ménages, ce n’est ni noir ni blanc. D’un côté, la population flamande utilise de moins en moins de charbon et de plus en plus de gaz naturel. De l’autre, elle a davantage recours au poêle à bois et aux feux ouverts, ce qui entraîne une hausse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), une substance très toxique. Les ménages augmentent ainsi leur part dans l’émission de particules fines.

"Il y a plus de familles qu’il y a 16 ans, nos maisons sont souvent assez grandes et mal isolées", commente Katrien Smets de l'Agence flamande pour l'environnement.