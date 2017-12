"La Flandre est déjà l’une des régions avec le moins de superficies boisées en Europe", lance Elisabeth Meuleman (cf. photo). "Une interdiction de déboisement existe depuis 1990, mais on continue à délivrer énormément de permis".

D’après les statistiques, l’agence Natuur en Bos (Nature et Bois) a octroyé 583 permis de déboisement et en a refusé 52 l’année dernière. Selon la députée flamande, c’est clair : "On accorde trop facilement les permis de déboisement. L’agence Natuur en Bos doit analyser les demandes de manière beaucoup plus critique."