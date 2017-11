Durant la nuit de jeudi à vendredi, les averses hivernales seront toujours d'actualité, et une petite accumulation de neige pourra se former jusqu'en Moyenne et Basse Belgique, selon l'IRM.

La tendance aux averses diminuera ensuite dans de nombreuses régions, à l'exception de la bande côtière et de l'extrême ouest du pays. Le vent chutera et des bancs de brouillard givrant se développeront. En fin de nuit, de l'air plus sec rentrera sur la Belgique depuis le nord et le risque de brouillard deviendra moins présent. De faibles gelées toucheront la majorité du territoire et les minima varieront entre 1 et ­5 degrés.

Vendredi, le temps deviendra sec sur la majorité du territoire. La région côtière et l'est du pays pourront cependant encore connaître l'une ou l'autre averse de neige (fondante). Après la dissipation de la grisaille locale, le ciel se partagera entre larges éclaircies et champs nuageux. Les températures ne décolleront pas et varieront au meilleur du jour entre ­1 et 4 degrés.

Vendredi soir et la nuit suivante, le mercure plongera et il gèlera sur tout le pays. Les minima varieront entre 0 et ­6 degrés.