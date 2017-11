Pour un grand nombre de navetteurs, le waterbus est une alternative commode à la voiture, pour éviter les embouteillages. Le Conseil national du travail a donc émis un avis à l’attention du ministre du Travail, Kris Peeters (photo), afin que la navette quotidienne entre le domicile et le lieu de travail en waterbus soit remboursée de la même façon que les autres transports en commun.

Le ministre Peeters est ravi. "Les waterbus sont de plus en plus intéressants. Maintenant que le remboursement des trajets en waterbus a été clarifié, je vois d’autres développements possibles de transport entre le domicile et le lieu de travail via les voies d’eau".