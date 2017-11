"Les chiffres sont réellement inquiétants", estime la pédopsychiatre Lieve Swinnen. "Les enfants et adolescents sont de plus en plus mis sous pression. Conséquence : un nombre croissant d’entre eux ont des problèmes psychologiques".

D’après la spécialiste, les jeunes éprouvent de la pression et du stress "à l’école, parce que les attentes à leur encontre, pour qu’ils obtiennent un diplôme, sont très élevées. Mais il y a aussi la pression de faire partie du groupe. Cela s’exprime avant tout sur les médias sociaux, où il faut avoir beaucoup de 'likes' et être assez bon. Des situations familiales qui changent - comme un divorce des parents et des familles qui se recomposent - peuvent aussi être difficiles à gérer pour les jeunes".