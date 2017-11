Reporters

A.Fr. (avec Belga) Les chercheurs des universités de Hasselt (dans le Limbourg) et de Louvain (en Brabant flamand) - UHasselt et KU Leuven - ont mis au point une nouvelle technique au laser qui permet de détecter les petites particules de suie dans le corps. Les résultats de ces recherches ont été publiés en novembre dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care, indique l’université de Hasselt.